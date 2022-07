Dopo l'esperienza con il Brescia, il difensore corso Matteo Tramoni si appresta ad affrontare il nuovo campionato di Serie B tornando a difendere i colori del Cagliari. Intanto, in un'intervista rilasciata al quotidiano Corse Matin, Tramoni svela qual è il suo desiderio più grande: "Giocare a Milano sarebbe un sogno! Ero in panchina con il Cagliari in Serie A. San Siro è uno stadio mitico dove hanno giocato i più grandi calciatori del mondo. Mi piace anche la Bundesliga e più in particolare il Borussia Dortmund, ma è un altro campionato, devo crescere soprattutto in Italia".