Si è sgonfiata nel giro di poche ore l'indiscrezione di mercato rimbalzata tra Uruguay e Sardegna, secondo cui l'Inter starebbe trattando Nahitan Nandez. Dopo che Beppe Marotta ha bollato come 'fake news' i rumors, prendendo le distanze dalle dichiarazioni dell'agente del giocatore, Pablo Bentancur, anche Claudio Ranieri ha allontanato l'ipotesi di un addio imminente del suo centrocampista: "Mi auguro che stia bene, non parlerò mai di mercato - la premessa fatta dal tecnico rossoblu in conferenza stampa -. Tutti i procuratori fanno girare i nomi, è un mercato di parole e non sto dietro alle parole.

Lui vuole restare a Cagliari ed è concentrato; se andrà via, lo ringrazieremo per quanto fatto".