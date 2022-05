La permanenza in Serie A della Salernitana passa da Empoli a Cagliari in trenta ore, visto che per regolamento non c'è obbligo di contemporaneità fino all'ultima giornata di campionato. Un fattore che certamente peserà sulla lotta salvezza, anche se Davide Nicola non vuole perdere energie per pensare al fatto che i sardi giocheranno con l'Inter il giorno dopo i granata, impegnati domani al Castellani: "In questo percorso sono accadute diverse situazioni particolari, l'unico bene è che la mia squadra si tolga dalla testa preconcetti e pensieri che non dipendono da noi. Alla Salernitana tocca giocare domani, le altre non ci devono interessare. Non voglio alibi di nessun genere", ha spiegato il tecnico dei campani in conferenza stampa.