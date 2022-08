Dopo le prime due uscite della stagione, la vittoria sul Perugia in Coppa Italia e il pari a Como in Serie B, il Cagliari riflette sulla sua batteria di laterali mancini dei quali fa parte anche Franco Carboni, arrivato in prestito dall'Inter lo scorso 11 luglio. L'argentino, che ha totalizzato 16 minuti da subentrato sui 180 complessivi in gare ufficiali, finora non ha regalato le giuste garanzie ed è per questo che, anche se gode ancora della fiducia del club, il ds Stefano Capozucca starebbe sondando altri profili. Lo riporta La Nuova Sardegna.