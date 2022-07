Simone Aresti, terzo portiere del Cagliari, ha elogiato Franco Carboni per l'impatto avuto con la nuova realtà rossoblu: "Ha svolto solo due allenamenti ma è impressionante. Si vede che ha la stoffa per diventare fortissimo", le parole dell'estremo difensore ai giornalisti dopo il test in famiglia svolto dalla formazione di Fabio Liverani.