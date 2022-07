"L’Inter sul mercato è stata la più convincente. Lukaku è forte e conosce il campionato: non avrà bisogno di ambientarsi perché sa già tutto. E non è un dettaglio. Se poi arriva Dybala, gli equilibri cambiano davvero: chissà come mai la Juve l’ha lasciato andare". Queste le considerazioni di Antonio Cabrini sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda queste prime fasi del calciomercato.