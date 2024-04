In vista della gara di ritorno dei quarti di finali di Champions League, tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid, Julian Brandt, intervenuto in conferenza stampa al fianco dell'allenatore Terzic, è tornato sulla doppia sfida del 2019 giocata e vinta in rimonta contro l'Inter. "Dobbiamo essere pazienti, rimanendo calmi e concentrati. Dobbiamo essere efficienti - ha premesso -. L'atmosfera a Dortmund è unica. Qui i tifosi danno una mano al gioco durante il match. Ricordo che nel 2019 contro l'Inter si è accesa un'energia con la quale siamo riusciti a ribaltare la situazione. I tifosi e la loro spinta per noi rappresentano un'opportunità per provare ad andare oltre i nostri limiti nel fare la prestazione".