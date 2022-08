Renato Buso, ex centrocampista di Samp e Fiorentina, ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 analizzando in particolare la lotta scudetto. "Milan, Inter e Juve: queste tre squadre hanno un potenziale maggiore. E ci metterei anche il Napoli. Ma secondo me la squadra con il potenziale più forte, che ha qualcosa in più di tutte, è l’Inter. Devo dire che il Milan l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario".