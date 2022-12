Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso, ex compagno di Sinisa Mihajlovic all'Inter e poi giocatore al Torino sotto la sua guida, si è unito al cordoglio per la morte del serbo con un post su Instagram: "Ci mancherai tanto Sini... Eri un esempio per tutti noi: sempre autentico dentro e fuori campo. Un saluto affettuoso alla sua famiglia", il messaggio accompagnato da due foto che il ritraggono durante le esperienze in nerazzurro e in granata.