Intercettato a margine della presentazione del primo album delle Calciatrici Panini, Gianluigi Buffon si sofferma con la stampa anche per un breve commento sull'andamento del campionato italiano che vede la Juventus staccata dalla vetta: "Credo che la classifica che si sta delineando premi in maniera corretta le squadre per ciò che hanno fatto vedere fino a oggi. Quindi, Inter e Napoli si contenderanno il campionato fino all'ultima giornata e giustamente sarà così", le parole raccolte da Tuttosport.

L'ex portiere fa di fatto fuori la Juventus, sua ex squadra: "Qualche difficoltà in più del previsto c'è stata, ma non posso sapere dove mettere l'accento perché solo chi è dentro sa veramente quali sono le cose che stanno andando e quali no. Da fuori vediamo solo i risultati".