Qual è stata l'Italia che ti ha rappresentato di più? Incalzato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo capo delegazione della Nazionale, Gigi Buffon nomina ovviamente quella della vittoria del Mondiale ma anche quella guidata dall'ex Inter Antonio Conte: "Quella del 2006 era un'Italia solidale, altruista che si sarebbe data fino alla fine per il compagno in qualsiasi situazione. Anche quella del 2012, quando arrivammo secondi all'Europeo, ma anche quella del 2016 con Conte: non fu quella la più bella e la più forte, ma seppe emozionare la gente. E anche oggi, come ha detto Spalletti, l'obiettivo è rendere orgoglioso il tifoso di essere rappresentato da questa squadra. Cosa dirò a Spalletti? Che mi toglie le parole, perché io ogni tanto dovrei intervenire...

Ma uno deve intervenire quando ci sono dei vuoti, quando qualcosa non è stato detto ed è meglio ribadirlo. Ma devo dire che la completezza dei ragionamenti del ct mi porta a non aggiungere altro, sarebbe solo un ribadire e un appesantire un qualcosa che è già stato detto da lui. Con un ct così secondo me dovrò dire poco".