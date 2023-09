Fresco di nomina come capo delegazione della Nazionale italiana, Gigi Buffon è stato ospite di DAZN, durante la puntata odierna di 'SuperTele', dove ha detto la sua sul momento storico della Serie A: "Il movimento si è impoverito perché tanti giocatori di un certo livello sono andati in Arabia Saudita. Si è impoverito il movimento, ma il campionato è più equilibrato. Squadre come Inter e Milan, se in giornata, possono battere chiunque, anche City e Real Madrid", il pensiero dell'ex portiere della Juventus.