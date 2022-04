Intervistato da La Stampa, Gianluigi Buffon parla anche dell'addio ormai prossimo di Paulo Dybala alla Juventus. "Non me l'aspettavo - dice l'ex portiere bianconero -. Però la società è stata diretta e onesta. Non gli hanno rinnovato il contratto perché lo ritengono non funzionale al progetto, non perché sia scarso. Farà grandi cose, ma non vorrà dire che la Juve abbia sbagliato".