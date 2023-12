Il Club Bruges ha già visto partire Clinton Mata l'estate scorsa e ora rischia anche di dover dire addio a un secondo terzino destro, visto che Tajon Buchanan appare molto vicino a trasferirsi all'Inter in questa sessione invernale. Tuttavia, secondo Het Laatste Nieuws, il club nerazzurro delle Fiandre non interverrà nel mercato di riparazione per cercare un sostituto: il Bruges ritiene di essere già coperto in quanto Kyriani Sabbe e Denis Odoi possono giocare in quella posizione, e anche Maxim De Cuyper è partito titolare qualche volta come terzino destro.