Sta per partire la nuova edizione di Masterchef e uno dei protagonisti sarà ancora Bruno Barbieri. Tuttosport ne ha approfittato per un'intervista allo chef interista, in cui si è parlato anche di Serie A. "Non abbiamo detto una cosa ancora fondamentale: il campionato non è ancora finito ed è ancora molto lungo e alla ripresa ve la dovrete sudare - dice Barbieri rivolgendosi all'amico e collega Antonino Cannavacciuolo, di fede napoletana -. E poi può succedere ancora di tutto. Per noi ma anche per loro…".