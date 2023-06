Altra sfida nella sfida della finale di Champions League tra Manchester City e Inter sarà quella tra i due argentini Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Analizzati per la Gazzetta dello Sport da Jorge Brito, presidente del River Plate: "Lautaro è davvero in grande forma, ma io dico che nel City tutti guardano Erling Haaland e trascurano il mio Julian: un fuoriclasse". Brito che di recente è stato anche a San Siro per la semifinale contro il Milan: "È stata una serata entusiasmante. Per l’atmosfera unica dei tifosi e per lo spettacolo di una gara intensissima. L’Inter superiore a centrocampo, ma è in ogni caso un bel messaggio per il calcio italiano. La finale è un bel traguardo per l’Inter. Sono contento per il mio amico Javier Zanetti e soprattutto per Julio Cruz: conservo ancora la sua maglia nerazzurra".

Simpatizza per l’Inter?

"Ha una tradizione argentina, certo, ma confesso che da ragazzo stravedevo per il Milan di Sacchi. In tv si vedeva una sola partita e spesso erano i campioni rossoneri".