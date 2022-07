Il Torino crolla nella prima amichevole precampionato, battuto per 3-1 sotto i colpi dell'Eintracht Francoforte che non perdona e archivia senza indugio la pratica con Toure, Lindstrom e Alario. Soltanto 45 minuti in campo per l'obiettivo nerazzurro Gleison Bremer, entrato all'inizio della ripresa nella classica girandola di cambi. Pomeriggio tutto sommato tranquillo per il brasiliano che non ha corso particolari rischi pur se, al pari dei compagni di reparto, avrebbe potuto fare meglio in occasione della terza rete tedesca.

Giacomo Principato