Gleison Bremer è stato molto vicino al trasferimento all'Inter nell'estate del 2022, ma l'imprevedibilità del calciomercato l'ha portato a vestire la maglia della Juventus. Il difensore brasiliano non è stato particolarmente fortunato nella sua prima stagione in bianconero e alla tv brasiliana Rede98 ha rivelato di aver incontrato grandi difficoltà proprio nell'affrontare quelli che avrebbero potuto diventare suoi compagni di squadra: Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Interrogato su quali siano gli attaccanti più difficili da affrontare in Italia, il brasiliano ha risposto con i nomi dei due interisti in primis, descrivendoli così: "Dzeko, sia quando era alla Roma che all'Inter, e Lautaro Martínez sono attaccanti fuori dal comune".