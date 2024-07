Roberto Breda, interpellato dal sito NewsSuperscommesse, si è soffermato sul problema del calcio italiano: “Il problema con i giovani è che bisogna individuare il momento migliore per puntarci, senza che sia troppo tardi. Se si sbaglia quel timing si rischia di pagare il tempo perso. Poi aggiungo che servirebbe più coraggio anche da parte delle grandi. La Juventus lo ha avuto e adesso sta raccogliendo soddisfazioni dai tanti giovani interessanti che ha lanciato, ma può farlo anche chi non ha la seconda squadra. Penso all’Inter, che lo scorso anno aveva un attacco forte, ma non molto folto e che ha avuto anche infortuni. Inserire un proprio ragazzo in rosa non sarebbe stata una cattiva idea".