Il tecnico Roberto Breda, interpellato dai taccuini di Tuttomercatoweb, si è soffermato sulla lotta Scudetto: Il Napoli sta creando un precedente: prima, in generale nelle varie squadre, chi si lamentava prima riusciva ad andar via, adesso c’è una presa di posizione che blocca tutto. Ed è giusto che sia così”.

Adesso manca il rinnovo di Kvaratskhelia.

“E sarebbe anche meritato. Ha dimostrato, più due anni fa che l’ultimo, il suo grande valore”.

Inter ancora favorita?

“Si. Ma il problema dell’Inter potrebbe essere un altro”.

Cioé?

“Rimane la squadra più forte ma l’anno scorso ha avuto un equilibrio che non so se sarà facile mantenere. Penso a Frattesi: tenerlo lì, senza che sia titolare fisso, va bene l’anno scorso, ma adesso… non sarà semplice”.