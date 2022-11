Ronaldo il Fenomeno non assisterà al match tra Brasile e Serbia perché risultato positivo al Covid. L'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale verdeoro ha annunciato sui social di aver contratto la malattia dopo aver "aver accusato dei sintomi con raffreddore fin da ieri notte". Ronaldo resterà isolato per i prossimi cinque giorni nella mia camera. "Comunque tutto bene: farò parte della 'torcida' anche da qui", ha aggiunto il Fenomeno, campione del mondo nel 1994 e nel 2002 e invitato speciale della Fifa in Qatar.