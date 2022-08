"Gli acquisti più importanti di Inter e Milan? Il non aver ceduto i big. Le due milanesi hanno dominato lo scorso campionato, mostrando le cose migliori, e non avevano grandi esigenze a livello di mercato". Lo ha detto Claudio Branchini, noto procuratore, in collegamento con Sky Sport.

"Su Casadei - ha aggiunto - ci sono ancora cose da dire e da scrivere, il suo futuro dipenderà dalla gestione che l'agente vorrà fare della carriera del ragazzo. Mi piacerebbe che questi giovani giocatori rimanessero in Serie A, anche perché non abbiamo tantissimi talenti italiani".