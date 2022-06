Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese neopromossa in Serie A, ha parlato della tematica legata all'utilizzo degli algoritmi nel calcio, soprattutto quando i dirigenti studiano al pc i dati dei giocatori sui taccuini: "La matematica è una scienza e il calcio no. Il calcio è spesso approssimazione, si va per intuizioni, per 'genialate'. Il calcio è territorio per artisti. Gli algoritmi possono aiutare, perché forniscono statistiche, numeri, dati oggettivi. Ma poi dev’essere sempre l’uomo a decidere, a scegliere, a valutare".