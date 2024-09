L'ex portiere Simone Braglia, interpellato dai colleghi di TMW Radio, si è soffermato sulla truppa di Inzaghi: "Frattesi? L'Inter la considero una delle migliori 5 a livello europeo, trovare una squadra diversa dove può vincere qualcosa è difficile. E' vero, da giocatore forse il fatto di giocare non spesso può mettere malumori, ma oggi come oggi non cambierei", ha concluso.