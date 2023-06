"Penso che l’Inter lascerà il pallino del gioco al Manchester City, cercando di fare male in contropiede. La squadra di Guardiola ha dimostrato di avere dei punti deboli e di poter essere battuta, ma è in grande forma in questo periodo". Parole e musica (per le orecchie degli interisti) di Paul Bosvelt, ex citizens, oggi sulla panchina dell'Olanda U23. "Chiaramente l’Inter è una squadra che ha molta qualità e che può anche giocare sul risultato, quando serve. Credo che in una serata del genere, ogni piccolo dettaglio o episodio potrà fare la differenza" continua ai microfoni di Sportitalia.

Lautaro-Haaland: uno di questi due giocatori può vincere il Pallone d'Oro?

"Penso che Haaland in particolare abbia avuto una stagione fantastica fino ad ora. I suoi numeri dicono tutto".

Qual è il suo pronostico?

"Penso che il risultato finale sarà 3-1 per il Manchester City".

Pensa che Dumfries meriti di giocare sabato?

"Ho lavorato con Denzel quando facevo da assistente nella Nazionale Under 23. Penso che uno come lui possa sempre aiutare l’Inter. In Nazionale ha dimostrato di essere una grande minaccia offensiva per l’avversario di turno".

Quali sue qualità l'hanno colpita maggiormente?

"La sua mentalità e il strapotere in avanti. Oltre a questo, mi ha colpito, fuori dal campo, la sua persona".