Non bomber, ma motivatore. Per una volta, Edin Dzeko, costretto ai box da un problema alla schiena, ha aiutato i compagni di squadra non in campo a suon di gol come gli capita spesso, ma dalla panchina incitandoli durante la bella vittoria ottenuta ai danni dell'Islanda nel segno del milanista Rade Krunic, autore di una doppietta. "Complimenti ai ragazzi per la gara e la vittoria e complimenti ai tifosi per il loro supporto, che ci ha portato alla vittoria - ha scritto il centravanti interista sul proprio profilo Facebook -. Con voi stato tutto più facile, ti amo Bosnia ed Erzegovina".