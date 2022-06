Solo un pareggio per la Bosnia-Erzegovina ieri a Podgorica, dove è stata fermata sull'1-1 dal Montenegro. Un risultato che Edin Dzeko commenta così ai microfoni dell'emittente nazionale BHT1: "Dato che la stagione è finita, tutti non vedono l'ora che arrivi la pausa. Si è visto anche oggi. Tuttavia, abbiamo un'altra partita a giugno e dobbiamo stringere i denti e giocare fino alla fine. Dico sempre che se non puoi vincere, non perdere. Soprattutto di lato. Il nostro gruppo è molto complicato, tutti possono battere tutti come ha fatto vedere la Romania che ha sconfitto la Finlandia. Peccato per la nostra partita. Il gol subito dimostra che non abbiamo esperienza. In questa situazione, viene commesso un fallo a 70 metri dalla porta. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Ora abbiamo tre giorni per prepararci alla partita contro la Finlandia. Spero che il maggior numero di tifosi possibile venga a sostenerci dal primo all'ultimo minuto. I ragazzi lo meritano e la squadra ne ha bisogno”.