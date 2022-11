Il Belgio è probabilmente all'ultima chiamata per la conquista di un titolo che arriverebbe a coronare il ciclo d'oro della propria Nazionale. Ma sui Rode Duivels che puntano alla conquista del Mondiale in Qatar aleggia lo spettro delle condizioni di Romelu Lukaku, nuovamente alle prese con un infortunio muscolare. Il ct Roberto Martinez ha comunque altre armi a sua disposizione come ad esempio Michy Batshuayi, ma è innegabile che la presenza di Big Rom faccia tutta la differenza del mondo. E anche l'ex calciatore Johan Boskamp sottolinea come l'eventuale assenza di Lukaku complicherebbe i piani del Belgio: "Senza Romelu Lukaku sarà difficile dopo la fase a gironi", ha detto l'olandese a Het Belang van Limburg.