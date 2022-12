Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato negli studi di DAZN il rapporto tra il suo ex compagno di squadra Mauro Icardi e la sua manager e compagna Wanda Nara: "Lei voleva il meglio per Mauro. Così facendo, però, rischi di mettere tutto insieme, vita privata e professionale, e questo a volta può essere un problema", ha chiosato.