"Nei primi sessanta minuti meglio Arnautovic di Taremi. Taremi è sempre preziosissimo per il lavoro, per le pressioni, ma e situazioni le aveva create Arnautovic. Poi Taremi è stato giustamente migliore in campo però…", ha detto Stefano Borghi a proposito della prestazione di Marko Arnautovic in Inter-Stella Rossa nel salotto di Sky Sport.

C’è un giocatore imprescindibile per Inzaghi?

"Qualcuno c’è. Calhanoglu è un giocatore dal quale non puoi uscire, ed è questo il problema di Asllani. Perché Asllani continua ad avere pochi minuti, la pressione quando gioca è tanta, e per me lui ha avuto anche coraggio a non andare in prestito e restare all’Inter giocandosi le sue chance, ma Calhanoglu è la dimensione maggiore. Anche altri sono imprescindibili perché anche Lautaro lo è anche se ha avuto un po’ di astinenza ha un impatto, però hai alternative a lui. Alternative a Calhanoglu non ne hai. Mkhitaryan è un altro di quei giocatori che non esce mai, ma quest’anno però potrebbe esserci una gestione diversa nel lungo periodo e poi quest’anno hai preso Zielinski e che forse ancora ha carburato meno".