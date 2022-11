Serata speciale per Ivano Bordon, ex portiere dell'Inter, che ieri a Santa Giustina, in provincia di Belluno, ha presentato la sua autobiografia, “In presa alta”, scritta a due mani con l’autore feltrino Jacopo Dalla Palma. Nel corso dell'incontro con i tifosi dell'Inter Club Fener, organizzatore dell'evento, Bordon ha ricordato un aneddoto legato al suo approdo all'Inter: "Mi fecero fare un provino, al termine del quale Italo Allodi, membro della dirigenza, mi comunicò che mi avrebbero preso. Ero con mio padre. Giocare nell’Inter avrebbe significato andare via di casa, ed io ero giovane. Risposi allora 'sono juventino'".