"Sarà una sfida molto difficile perché il Bayer Leverkusen è una buonissima squadra, importante". Così Ivano Bordon, ex portiere nerazzurro, inquadra la partita di domani sera dell'Inter in Champions League in un'intervista per CalcioStyle. Bordon si sbilancia anche sui possibili movimenti di gennaio sul mercato: "Penso che se potrà, dovrà trovare un attaccante ed un difensore valido".