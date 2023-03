Secondo le ultime quote dei bookmakers, il prossimo turno di campionato potrebbe essere decisivo per il destino di Simone Inzaghi e Stefano Pioli, allenatori di Inter e Milan. Dopo lo scudetto sfumato l’anno scorso nel finale di stagione, il tecnico nerazzurro potrebbe pagare un rendimento troppo altalenante in Serie A, come si evince dalle nove sconfitte in 27 incontri, e secondo gli esperti Snai, qualora dovesse arrivare un risultato non positivo contro la Fiorentina, un suo addio entro il 3 giugno paga 3,50 volte la posta.