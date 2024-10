Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’, l’ex difensore Leonardo Bonucci commenta così l’avvio di stagione dell’Inter, a -2 dalla vetta ma con numeri da rivedere soprattutto in difesa: “L’Inter arriva da una finale di Champions e da un campionato vinto, io da giocatore l’ho passato: c’è quel momento in cui molli il colpo e ti fidi talmente tanto di te stesso che giochi forse con un po’ più di sufficienza e poi ti trovi a rincorrere. Lo scorso anno tutti nell’Inter andavano al 110%, tutti dicevamo che avrebbero vinto lo Scudetto a mani basse.

Quest’anno ci sono tante squadre, se inizia a perdere punti poi dovrà correre di più alla fine per vincere o per conquistare un posto in Champions. Inzaghi dovrà essere bravo a far tornare la squadra a quel rendimento per poter lottare per vincere dei trofei", ha concluso l'ex Juventus.