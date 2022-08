Intervistato brevemente da Sky Sport, il conduttore tv Paolo Bonolis, grande tifoso dell’Inter, ha detto la sua sul debutto stagionale dell’Inter: “L’Inter ha ferito alla fine, poteva farlo prima, ma secondo me ha fatto una buona partita. Il Milan ci fa paura? Ci fanno paura tutti, il Milan, la Juventus, il Napoli. Poi secondo me sulle fasce l’Inter ha bisogno di qualcuno che sappia difendere e non solo attaccare”.