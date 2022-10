Se Juventus e Inter dovessero perdere punti prima del mondiale, potrebbe diventare difficile recuperare? A rispondere è l'ex interista Roberto Boninsegna che, intervistato da TMW Radio, è chiamato ad analizzare quanto fatto fino a questo momento da Simone Inzaghi e squadra: "Penso che il mondiale inciderà su chiunque, a prescindere dal livello. Bisognerebbe contare anche quanti giocatori per squadra andranno in Qatar. Le società con i giocatori non impegnati giocheranno tante amichevoli per tenere alto il livello di coloro che non partiranno".

L’Inter è definitivamente uscita dal momento di crisi?

"A Barcellona ha fatto un grande risultato, vincere lì è quasi impossibile, anche perché spesso gli arbitri sono un po’ condizionati. Ad ora in campionato ci sono otto punti dalla vetta, ma la strada è ancora lunga".