L'ex attaccante della Reggina Emiliano Bonazzoli ha parlato di alcune pedine offensive nerazzurre in quest'ultima stagione ai microfoni di Radio Sportiva: "Dzeko ha sempre fatto bene e a me è sempre piaciuto. Dai suoi movimenti c’è solo da imparare. Avendo davanti un giocatore come lui, Lukaku nella scorsa stagione ha trovato poco spazio. Però comunque è un attaccante che fa reparto da solo, fa salire la squadra, ha una grandissima forza fisica, quando sta bene è importante per la squadra anche dal punto di vista realizzativo. Lukaku? E' un centravanti di spessore, all'Inter ha fatto molto bene".