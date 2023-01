Massimo Bonanni , ex calciatore e tecnico, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio , durante il programma Maracanà , per parlare dell'importanza di Marcelo Brozovic nell'Inter. "Lo scambio con Kessie? Bisognerebbe capire che idee ha Marotta, se vuole puntare forte su Asllani per farlo crescere. Per me Brozovic è insostituibile, Calhanoglu lo sta facendo bene ma è più mezzala - le sue parole -. Kessiè non è un regista, di sicuro Brozovic è più adatto al Barcellona di Kessiè".

Un commento anche sul derby che mette in palio la Supercoppa. "E' importante per entrambe. Per l'Inter che è distante dal Napoli e non credo possa essere l'antagonista del Napoli in campionato - ha aggiunto -. Deve cercare almeno di portare a casa una coppa. E' importante per il Milan per lo stesso motivo, visto che in campionato non c'è storia".