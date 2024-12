Adriano Bonaiuti, che ha lavorato all'Inter durante l'era di Antonio Conte e Paolo Vanoli, oggi avversari sulle panchine di Napoli e Torino, come preparatore dei portieri, ha parlato ai microfoni del Corriere di Torino del rapporto che intercorreva tra i due in nerazzurro: "Antonio ha cambiato la realtà dell'Inter grazie alla sua mentalità da condottiero. Paolo era il suo tattico, specializzato nella fase difensiva. Conte formava un gruppo di lavoro molto compatto con Vanoli, Cristian Stellini e il fratello Gianluca. Tra loro il confronto era costante, spesso stavano chiusi nella stessa stanza per ore. Ci sono state diverse difficoltà ma le hanno sempre affrontate insieme".