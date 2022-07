A margine dell'opening day del calciomercato estivo di Rimini, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, noto tifoso juventino, parla ai microfoni di Calciomercato.it del destino di Paulo Dybala, svincolatosi ufficialmente dai bianconeri: "Sono dispiaciuto della sua partenza, ma credo fosse arrivato a compimento un ciclo. Dopo diversi anni ci può stare un cambio di maglia. Da tifoso non posso che augurargli il meglio per il prosieguo della sua carriera. Che effetto mi farebbe se andasse all’Inter? Merita di giocare in una grande squadra perché è un giocatore importante”.