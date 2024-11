Francesco Bolzoni, ex centrocampista che ha frequentato il vivaio dell'Inter, si dice favorevole all'idea del club nerazzurro di creare la seconda squadra sulla scia di quanto già fatto da Juve, Atalanta e Milan: "Sarebbe importante per l’Inter, intanto perché colmerebbe il gap tra Under 20 e prima squadra - le parole a Sportitalia.it dell'attuale tecnico della Pro Patria Primavera -. Inoltre ci sarebbe più tempo per aspettare quei giocatori che in quel momento non sembrano pronti".

A proposito di vecchie conoscenze nerazzurre, Bolzoni si è espresso così sul rapporto che Patrick Vieira e Mario Balotelli dovranno ricucire al Genoa dopo le incomprensioni avute al Nizza: "Dalle dichiarazioni sembrerebbe che non andassero d’accordo, ma Mario è cresciuto, quindi penso che troveranno un punto d’incontro".