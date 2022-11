Thiago Motta, allenatore del Bologna, inoltra i complimenti ricevuti in conferenza stampa per la vittoria sul Torino al suo gruppo: "L'ho vinta io? Non sono d'accordo, perché tutto quello che abbiamo fatto oggi è una conseguenza di ciò che è stato fatto durante la settimana, ma non io, i ragazzi. Il Torino è una squadra difficile da affrontare. Nel primo tempo abbiamo cercato di essere all'altezza dei duelli, abbiamo cercato di rispondere alla loro intensità e quelli che sono entrati l'hanno alzata ancora di più. Abbiamo saputo sfruttare il momento di stanchezza degli avversari. Oggi hanno fatto bene quelli in campo e quelli che sono entrati. I protagonisti sono loro. Ora hanno tutta la sera per godersi la vittoria ma da domani si pensa già all'Inter".