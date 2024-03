Il Bologna sogna la Champions League. Il tecnico felsineo Thiago Motta parla così in conferenza stampa dopo il 2-1 di oggi in rimonta contro l’Atalanta che ha permesso ai rossoblu di conservare il quarto posto. Adesso sulla strada degli emiliani c’è l’Inter di Simone Inzaghi: "Oggi abbiamo giocato una buona partita, dobbiamo pensare alla prossima contro l'Inter, è una squadra molto forte. Dobbiamo prepararci per la prossima, dobbiamo rimanere coi piedi per terra, umiltà e continuare a lavorare".

E ancora: "I ragazzi si preparano bene per affrontare tutte le situazioni. Negli ultimi otto anni l'Atalanta è lì, è abituata a giocare questo tipo di partite. Nel secondo tempo siamo entrati in partita, ma non si ribalta una partita per caso, non credo nella fortuna ma nel lavoro. Devo fare i complimenti ai ragazzi per come stanno lavorando".