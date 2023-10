Sarà il Sassuolo il prossimo ostacolo che è chiamato a saltare il Bologna. Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta spende parole al miele per i neroverdi, reduci anche da due vittorie di prestigio: "È una squadra che ha vinto contro la Juventus e contro l'Inter e che gioca bene a calcio, si compatta e prova a limitare il gioco degli avversari - sottolinea il tecnico rossoblu -. In ripartenza può mettere in difficoltà non solo il Bologna, ma anche altre squadre sono andate in crisi contro di loro".