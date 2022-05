Sinisa Mihajlovic si dice arrabbiato per l'approccio dopo la sconfitta per 4-3 subita al Penzo contro il Venezia, chiamando in causa i punti conquistati contro le big e polemizzando anche sull'arbitraggio: "Sembrava una partita più facile perché loro sono quasi in Serie B, ma in termini di concentrazione e cattiveria agonistica devi essere superiore alle partite contro Milan, Inter e Juve. Invece, siamo partiti male pensando che sarebbe stata facile. Con i cambi l'abbiamo ribaltata e questo rigore ci ha tagliato le gambe. Succede quasi sempre a noi, perché poi noti che a parti invertite le cose sono diverse". Sul futuro: "Se guardiamo le ultime sei partite abbiamo gettato le basi per il futuro, se guardiamo questa gara forse era meglio che rimanevo in ospedale e magari avremmo vinto".