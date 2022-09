Tra i nuovi acquisti di casa Bologna c'è particolare curiosità su Nikola Moro, centrocampista croato arrivato in prestito dalla Dinamo Mosca. Interrogato in conferenza stampa, il tecnico Sinisa Mihajlovic ha paragonato il classe '98 a un'interista: "Dove vedo Moro? Può ricoprire diversi ruoli, ho un amico che lavora alla Dinamo Mosca e mi sono confrontato con lui. Possiamo giocare con due play, quindi andrebbe accanto a Schouten. Le sue caratteristiche? È molto simile a Brozovic perché gioca, vuole il pallone e cerca spesso la verticalizzazione. Dovrebbe mettere un po' di massa, è un deficit comune a tanti giocatori che arrivano in Italia".