Con cinque giorni riservati ai possessori di fidelity We Are One e ai residenti a Bologna (anche senza fidelity card), è scattata da ieri la prevendita dei biglietti per Bologna-Inter in programma al Dall’Ara domenica 26 febbraio alle 12.30. Fino al 7 febbraio l’acquisto è riservato ai possessori di fidelity card We Are One e ai residenti a Bologna che potranno acquistare fino a 4 biglietti. Dall’8 al 26 febbraio la vendita è aperta a tutti. Fino alla riunione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, i residenti in Lombardia potranno acquistare unicamente in Curva Ospiti e solo con fidelity dell’Inter.