Intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione di Dan Ndoye come nuovo giocatore del Bologna, Claudio Fenucci, amministratore delegato dei rossoblu, ha raccontato come è maturato l'addio di Marko Arnautovic, interista per la seconda volta da mercoledì scorso: "Le cessioni non dipendono solo da noi - ha precisato -. Quelle di Schouten e Arnautovic sono due operazioni differenti: Marko è più di impatto, volevamo tenerlo, gli avevo prospettato un allungamento di contratto.

Intorno a lui c'era tutta una storia, anche a livello di rapporto. Ha preso una scelta, rispettabile, così abbiamo valutato le migliori condizioni per poterlo trasferire e questo ci ha fatto rivedere alcuni piani che avevamo".