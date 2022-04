La bagarre scudetto non è un affare esclusivo per tre squadre, la Juve può dirsi ancora in gioco. A pensarlo è Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic al Bologna, prossimo avversario in campionato dei bianconeri: "Secondo me sono ancora in corsa anche perché stanno trovando continuità. Il passo falso è stato quello con l'Inter, ma grazie al ritrovato ottimismo io credo che ci proveranno fino alla fine", le sue parole in conferenza stampa.