Il numero di Sportweek in edicola domani proporrà un'intervista a Santiago Castro, attaccante del Bologna, che parla anche del soprannome Torito che gli è stato dato a inizio carriera per la somiglianza con Lautaro Martinez, capitanode dell'Inter: "All’inizio ne ero orgoglioso, perché lui è il mio idolo, come Carlos Tevez al quale pure mi hanno accostato. Ma ora preferisco che si parli di me solo per come sono, essere giudicato come Santiago Castro e basta".